Milan, il CdA approva il Bilancio 24/25: nuovo record assoluto di ricavi per il club

Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan, riunitosi quest’oggi, ha approvato il Bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2025, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti secondo le tempistiche previste. Queste le osservazioni del club di Cardinale riguardo quanto approvato:

• Per la prima volta nella storia del Club, il Milan chiude il terzo esercizio consecutivo in utile (3 milioni di euro), a conferma della solidità economico-finanziaria e gestionale

• Nuovo record assoluto di ricavi per il Club, che ha raggiunto quota 495 milioni di euro (+10% rispetto al 2023/24), a testimonianza dell’accelerazione del percorso di sviluppo

• Patrimonio netto positivo per 199 milioni di euro, frutto di un processo che ha costruito fondamenta solide, in grado di assorbire anche l’impatto di stagioni senza competizioni europee, come quella attuale, che inevitabilmente inciderà sul bilancio

• Investimenti significativi nella squadra, nel Settore Giovanile e nelle infrastrutture confermano l’impegno del Club nel rafforzarsi in tutte le aree, mantenendo il campo al centro della propria strategia

◦ I ricavi vengono sistematicamente reinvestiti nel Club, con priorità al progetto sportivo: nel corso degli ultimi due esercizi sono state investite risorse lorde per oltre 250 milioni di euro sui calciatori, a testimonianza di un impegno di lungo periodo volto a costruire basi solide per il successo futuro

◦ Nel corso dell’ultima stagione, il Milan ha ulteriormente consolidato il proprio percorso di sviluppo del Settore Giovanile attraverso il progetto di Milan Futuro, dedicato alla crescita di giovani prospetti. Si tratta di un modello strutturato e di lungo termine, che permette ai calciatori di formarsi in un ambiente qualificato, acquisire esperienza e contribuire al futuro del Club

• Guardando al futuro, il nuovo stadio rappresenta un pilastro della strategia di lungo periodo del Milan. La recente approvazione da parte del Comune della delibera per l’acquisizione dell’area di San Siro segna un passaggio storico e decisivo per il Club, la città e tutti i milanesi. Per quanto riguarda l’investimento di oltre 40 milioni di euro nel progetto di San Donato, l’obiettivo del Club resta chiaro: valorizzarne l’investimento e contribuire alla riqualificazione dell’area, in collaborazione con il Comune e la comunità locale

• I risultati economico-finanziari relativi alla stagione 24/25 - con ricavi record pari a 495 milioni di euro, un patrimonio netto positivo di 199 milioni e terzo utile consecutivo raggiunto per la prima volta nella storia nel Club, - confermano la capacità di AC Milan di creare valore e riflettono la visione e l’impegno di lungo periodo della proprietà. Questi risultati sono il frutto di un approccio disciplinato e strategico concretizzato dal senior management, che pone al centro il progetto sportivo e garantisce al tempo stesso solidità e sostenibilità finanziaria

• Con decenni di esperienza nella costruzione di imprese nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, RedBird ha investito in AC Milan con una visione chiara: accelerare la crescita del Club mettendo a frutto competenze, know-how operativo e partnership globali. Ogni euro generato viene reinvestito nel Club – dalla Prima Squadra al Settore Giovanile, fino alle infrastrutture – per costruire le fondamenta di un successo sportivo duraturo

• Il progetto del nuovo stadio incarna pienamente questa traiettoria: un’infrastruttura moderna, multifunzionale e sostenibile, che rafforzerà la posizione di AC Milan come club globale e creerà valore a lungo termine per la città e la sua comunità, facendo leva sull’esperienza consolidata di RedBird nello sviluppo di impianti sportivi e di intrattenimento di livello mondiale

I punti fondamentali per CdA e proprietà

- Visione e impegno di lungo periodo da parte della proprietà, concretizzati dal senior management, che pongono al centro il progetto sportivo, unendo disciplina e solidità finanziaria e gestionale.

- ricavi vengono reinvestiti nella squadra: il club ha investito oltre 250 milioni di euro lordi negli ultimi due anni ed è stato quello che ha speso di più nella sessione di mercato appena conclusa