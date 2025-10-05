Cagliari, Deiola sull'infortunio di Belotti: "Perdita importante per noi"
Scelto negli undici titolari da mister Pisacane, ecco le dichiarazioni di Alessandro Deiola prima della sfida tra Udinese e Cagliari, ai microfoni di DAZN: "Questa è una partita importante, cercheremo di fare risultato, continuando a dare fiducia al percorso intrapreso. Ce la metteremo tutta per continuare così. Belotti? Sicuramente la perdita di Andrea è importante, ma abbiamo giocatori che possono dire la loro, dobbiamo cercare di supportarli arrivando al gol con più giocatori possibili".
