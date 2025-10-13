Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"

Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Oggi alle 19:34Serie C
Tommaso Maschio
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

L’allenatore Giorgio Gorgone è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C, in onda anche su Il 61, per parlare della situazione in Serie C a partire dalle polemiche arbitrali che proseguono nonostante l’introduzione di quel Football Video Support (FVS) che sta incontrando qualche difficoltà d’applicazione.

Mister Gorgone, partiamo dalle polemiche arbitrali. C'è la sensazione che l'entusiasmo iniziale per l'FVS (il supporto video per gli arbitri) sia già finito, nonostante si tratti di arbitri giovani che stanno imparando a usare uno strumento nuovo. Lei che ne pensa?
“Ricordo che l'anno scorso si parlava di dare un supporto in più all'arbitro, come un iPad per il quarto uomo, per diminuire gli errori. È stato fatto. Il problema è che con poche telecamere, le chiamate a volte diventano troppe e rallentano la partita, e le immagini non sono sempre chiarissime. Io sono a favore perché comunque diminuisce qualche errore, ma aspettarsi un sistema come in Serie A è utopistico, lì hanno il doppio delle telecamere. A volte nascono fraintendimenti, come sul fallo in Sambenedettese-Ravenna: in dinamica sembrava più grave, ma l'arbitro ha dato solo giallo. Comunque, l'FVS dà qualcosa in più, ad esempio per rivedere un gol. Il gioco diventa un po' "pastoso" e i recuperi si allungano, ma con le attuali disponibilità (solo 4 telecamere) è normale. Non ha smorzato le polemiche, ma nel nostro paese per farlo bisognerebbe smettere di fare qualsiasi cosa”.

Passiamo al campo. Nel Girone B, Arezzo, Ravenna e Ascoli sembrano aver preso il largo. La corsa a tre è già definita?
“Effettivamente hanno preso il largo, stanno facendo grandi risultati e si stanno distaccando. La Ternana ha le potenzialità per risalire, come la Juventus Next Gen o la Vis Pesaro dello scorso anno, ma oggi ci sono già 14-15 punti di distacco. Il campionato è ancora lungo, ma Arezzo e Ascoli sono le grandi pretendenti, hanno fatto un grande lavoro. Oggi la lotta è abbastanza definita. Si sono perse per strada squadre come Torres e Perugia, che all'inizio erano considerate rivali, e questo semplifica le cose per le prime”.

Lei ha lavorato a lungo con Roberto Stellone, ora allenatore della Vis Pesaro. Cosa sta succedendo alla squadra, che con solo 9 punti in 9 giornate sta faticando più del previsto?
“Purtroppo il risultato determina tutti i giudizi. Io ho visto la partita a Campo Basso e la Vis Pesaro avrebbe potuto vincerla, ma ha rischiato anche di perderla. In queste nove partite ha fatto una vittoria, ma avrebbe potuto averne tre. Se avesse quei 4 punti in più, oggi avrebbe 13 punti e sarebbe in posizione di metà classifica. A volte l'anno scorso è riuscita a incarnare le partite, quest'anno no. Non credo che la Vis Pesaro possa stare in quella posizione a lungo, credo che possa risalire. Certo, una partenza del genere ti distacca già dalle prime”.

Una nota positiva paradossale è l'ultima in classifica, il Rimini, che nonostante i -2 punti in classifica sta dimostrando grande carattere. La sensazione è che le difficoltà estreme dell'estate si siano trasformate in benzina. Lei che impressione ha?
“Sì, esatto. In una situazione del genere una squadra può o ricompattarsi o mollare definitivamente. Merito loro, merito ai ragazzi e all'allenatore. Hanno una squadra di tutto rispetto, con giocatori importanti rimasti come Lepri, Bellotti, De Vitis e nonostante siano andati via Langella, Megalitis,. Non è una squadra di sprovveduti. Hanno tirato fuori quel qualcosa in più che oggi li porterebbe a essere a metà classifica. È anche merito dell'allenatore, non era facile tenere unito il gruppo in un momento così complicato. Il campionato è lungo, speriamo che le cose si sistemino, perché iniziare con difficoltà così grandi può dare una spinta, ma a lungo andare, se i problemi non si risolvono, potrebbe logorare a livello nervoso. Per ora è una squadra competitiva”.

Ultimo flash, da allenatore: quanto incidono sul collettivo le voci continue, come quelle sul Livorno, che mettono in discussione il proprio allenatore?
“Effettivamente incidono. Ma ormai è una cosa che fa parte del "giochino", bisogna esserne consapevoli. Capita continuamente, a volte di più sui social, a volte di meno, ma è diventato un costume del nostro calcio. Quando stai dentro, questa cosa potrebbe creare degli alibi se non riesci a estraniarti. Sappiamo tutti che l'allenatore è il ruolo più bersagliato e più semplice da cambiare. È una situazione complicata, soprattutto in piazze esigenti come il Livorno. Bisogna sempre chiarire le aspettative, che siano reali. Aspettative troppo alte possono mettere una pressione enorme, mentre squadre come il Ravenna, senza quelle pressioni, hanno un'energia diversa. Se l'aspettativa è troppo alta, se ne pagano le conseguenze”.

Articoli correlati
Gorgone: "Inter U23 costruita con intelligenza. Il girone fa la differenza" Gorgone: "Inter U23 costruita con intelligenza. Il girone fa la differenza"
Gorgone sulla Triestina: "Non ho fatto depositare il contratto. Non inizio con incertezze"... Gorgone sulla Triestina: "Non ho fatto depositare il contratto. Non inizio con incertezze"
Gorgone: "Certi che la Lucchese non si sarebbe ritirata, abbandonati dalle autorità"... Gorgone: "Certi che la Lucchese non si sarebbe ritirata, abbandonati dalle autorità"
Altre notizie Serie C
Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR... TMW RadioGorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"... Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Crotone, chiesta la revoca dell’amministrazione giudiziaria. Le motivazioni della... Crotone, chiesta la revoca dell’amministrazione giudiziaria. Le motivazioni della difesa
Casertana, Degli Esposti: "Squadra solida. Contro il Picerno prestazione importante"... Casertana, Degli Esposti: "Squadra solida. Contro il Picerno prestazione importante"
Cittadella, Diaw: "Sono stati due anni difficili per me. Vittoria di ieri fondamentale"... Cittadella, Diaw: "Sono stati due anni difficili per me. Vittoria di ieri fondamentale"
Rimini, De Vitis: "Crediamo alla salvezza, altrimenti non staremmo qua a sacrificarci"... Rimini, De Vitis: "Crediamo alla salvezza, altrimenti non staremmo qua a sacrificarci"
Picerno, annunciato l'erede di De Luca: ha firmato Valerio Bertotto. Il comunicato... UfficialePicerno, annunciato l'erede di De Luca: ha firmato Valerio Bertotto. Il comunicato
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
3 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
4 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 ottobre
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Inter, stravedo per Pio Esposito. E Tudor alla Juve ora..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dovbyk ora convince e parte titolare: Ucraina-Azerbaigian, le formazioni ufficiali
Immagine news Serie A n.2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine news Serie A n.3 Hien vs Vojvoda nella sfida di stasera: le formazioni ufficiali di Svezia-Kosovo
Immagine news Serie A n.4 Openda resta fuori, KDB e De Ketelaere titolari: Galles-Belgio, le formazioni ufficiali
Immagine news Serie A n.5 Milan, il CdA approva il Bilancio 24/25: nuovo record assoluto di ricavi per il club
Immagine news Serie A n.6 Inter, il resp. dell'area medica: "Complicato vedere Thuram contro la Roma ma mai dire mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Immagine news Serie B n.2 Bari, Moncini: "Le prestazioni ci sono, i risultati meno. I 3 punti col Padova siano di slancio"
Immagine news Serie B n.3 Gerli: "Rivetti riporterà il Modena dove merita. Ero convinto che saremmo partiti bene"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Roberts pronto a sbarcare in Italia: non solo Cesena. Il suo programma
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, sospiro di sollievo per Dionigi: Motta contro il Bari ci sarà
Immagine news Serie B n.6 Cesena al lavoro per blindare Tommaso Berti: intesa ormai prossima
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Immagine news Serie C n.4 Crotone, chiesta la revoca dell’amministrazione giudiziaria. Le motivazioni della difesa
Immagine news Serie C n.5 Casertana, Degli Esposti: "Squadra solida. Contro il Picerno prestazione importante"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Diaw: "Sono stati due anni difficili per me. Vittoria di ieri fondamentale"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?