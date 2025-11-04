Del Piero: "La chiave per la Juventus stasera sarà come giocheranno Conceicao e Yildiz"

La Juventus questa sera è impegnata allo Stadium alle ore 21 contro i portoghesi dello Sporting CP, nella sfida valevole per la 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League, partita d'esordio per Spalletti in campo internazionale nelle nuove vesti di tecnico bianconero, dopo il debutto vincente a Cremona.

Dagli studi di Sky Sport introduce così la partita l'ex attaccante Alessandro Del Piero, vero e proprio simbolo della Vecchia Signora: "Cercheremo di capire quanto giocheranno larghi Conceicao e Yildiz, potrebbero anche accentrarsi parecchio e lasciare spazio sulle fasce a Cambiaso e McKennie. Non vedo un numero esagerato di inserimenti possibili da parte di Thuram e Locatelli, che a mio avviso sarà fondamentale che stiano lì nel mezzo. Lo Sporting ha palleggio e velocità, può farti male in ogni momento. La chiave sarà su come Spalletti farà giocare gli esterni, anche per le armi che hanno a disposizione come uno contro uno e rapidità. Di sicuro Vlahovic è l'attaccante più in forma dei tre e c'è un chiaro messaggio dell'allenatore in questo senso".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sporting CP:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis.