Del Piero: "Juventus e Roma devono dare un segnale, Yildiz è cresciuto moltissimo"

Alessandro Del Piero è intervenuto nel prepartita di Juventus-Roma analizzando il momento delle due squadre: “Entrambe arrivano a questa sfida in un momento particolare, rappresenta tanto per il risultato e la forza che le squadre possono mettere in campo per dare un segnale a chi è davanti ma soprattutto a chi è dietro. La Roma è cresciuta in solidità e concretezza con l’arrivo di Gasperini, il lavoro che ha fatto è stato eccezionale. Credo sia una partita che possa rievocare i vecchi tempi, quando parlo di questo mi riferisco alla possibile lotta scudetto molto presto".

Che idea ti sei fatto delle vicende extra-campo in casa bianconera?

“L’offerta arriva perché questa è una squadra gloriosa, fantastica, che io amo. Dietro questo club c’è una passione e una famiglia che da 102 anni porta avanti questo percorso, quello che a me viene da dire è che la proprietà c’è sempre stata anche nei momenti di difficoltà come quello vissuto nel 2006. La Juve ha sempre saputo rialzarsi e sono convinto che accadrà anche stavolta. Non dobbiamo confondere i risultati e le amarezze del momento con la storia”.

Quanto vedi cresciuto Yildiz anche in personalità?

"É cresciuto moltissimo, sperimentando anche la panchina due anni fa con Allegri. I momenti difficili sono quelli che ti forgiano, ora si sente parte integrante della squadra: è un ragazzo che in campo dà tutto e questa è una cosa che va sottolineata. Quando lo fai in maniera totale hai più possibilità di avere successo e poi ha colpi geniali che sta cominciando a mostrare con continuità".