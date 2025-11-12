Detari: "Cambiaghi cambia le gare, Orsolini trascina. Scudetto a Bologna? Mi pare troppo"

Lajos Detari ha vestito la maglia del Bologna dal 1990 al 1992, realizzando 14 gol in 42 partite con la maglia rossoblù. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato che cosa prova a vedere giocare la squadra di Italiano: "È un piacere osservarla. Ha battuto il Napoli in maniera quasi perfetta, ma non sono troppo sorpreso, si vede che è stato fatto un lavoro di anni e in maniera speciale. Ci sono 7-8 squadre nel giro di pochi punti, sono tutte big e in mezzo ci sono gli emiliani. Ora possono succedere tante cose".

Detari rimane comunque con i piedi per terra: "Lo Scudetto mi pare un po' troppo dai… Il Bologna deve vincere tutte le partite in casa, cominciamo da lì e la Champions sarà assicurata. Mi piace Cambiaghi, cambia le partite, ha forza e dribbling. È davvero un bel giocatore".

Infine parla anche di Riccardo Orsolini, il simbolo del gruppo rossoblù, attualmente capocannoniere del campionato di Serie A con 5 gol realizzati: "Lui sorride sempre, mi piace. Poi ha giocate importanti nel suo bagaglio, si vede che sa trascinare. Avere sempre il sorriso addosso è un bel segnale, pure di carattere, significa sicurezza nei propri mezzi, che sono indiscutibili".