Di Gregorio: "Quando c'è un esonero i primi responsabili sono i giocatori". E parla di Koopmeiners

"Lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio. Però sappiamo che non possiamo abbassare la guardia, perché altrimenti rischiamo di tornare al punto di partenza". Questa è l'analisi di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting CP. "Noi dobbiamo continuare su questa strada e con queste prestazioni, perché abbiamo fatto punti (qui le dichiarazioni integrali)".

"Quando c'è un esonero i primi responsabili sono i giocatori - ha continuato Di Gregorio -, ci ha unito, abbiamo parlato per capire cosa ci fosse da migliorare. Contro Udinese e Cremonese abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte, a responsabilizzarci. Ci sentiamo responsabili delle situazioni.

E su Koopmeiners schierato centrale di sinistra in difesa nell'ultima partita, questo il giudizio di chi l'ha visto direttamente dal campo: "Lo conosco da più di un anno, è un professionista serio e facendo un ruolo mai visto da noi ha dimostrato di essere forte", le parole di Di Gregorio.