Buona la prima per la Juve di Spalletti. Di Gregorio: "Tre punti preziosi per il nostro percorso"

Il portiere bianconero Michele Di Gregorio, intervenuto sul proprio profilo Instagram, ha commentato così la partita vinta ieri dalla Juventus di Spalletti a Cremona: "Tre punti preziosi per il nostro percorso, testa alla prossima", le parole dell'estremo difensore. Questa la motivazione del 6 in pagella che gli abbiamo riservato su TMW: "Fa una grande parata ma il gioco è fermo, per il resto una serata piuttosto tranquilla dalle sue parti".

L'analisi di mister Spalletti

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo il successo di Cremona che segna il suo ritorno in Serie A: "Dopo due minuti lo sapevano tutti dove giocava, mi aspettavo fosse in condizione di fare male di più. Nell'azione perimetrale difficilmente siamo riusciti a cambiare fascia, loro di fatto hanno una punta solo perché é Vardy quello pericoloso. Koop è stato più difensore di tutti dal punto di vista di essere ordinati sulle ripartenze e di sistemare quelli davanti. Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto, loro sono bravissimi a servirlo".

La classifica dopo Cremonese-Juventus 1-2

Napoli 22 (10)

Roma 21 (9)

Inter 18 (9)

Milan 18 (9)

Juventus 18 (10)

Como 17 (10)

Bologna 15 (9)

Udinese 15 (10)

Cremonese 14 (10)

Sassuolo 13 (9)

Atalanta 13 (10)

Lazio 12 (9)

Torino 12 (9)

Cagliari 9 (9)

Parma 7 (9)

Lecce 6 (9)

Pisa 5 (9)

Verona 5 (9)

Fiorentina 4 (9)

Genoa 3 (9