Live TMW Juventus, Di Gregorio: "Vogliamo vincere un trofeo. Spalletti è ambizioso"

18:05 - Michele Di Gregorio presenta Juventus-Sporting Lisbona, gara valida per la quarta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Inizia la conferenza stampa di Di Gregorio

Ci racconti il clima nello spogliatoio?

"Lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio. Però sappiamo che non possiamo abbassare la guardia, perchè se no rischiamo di tornare al punto di partenza. Noi dobbiamo continuare su questa strada e con queste prestazioni, perchè abbiamo fatto punti".

Cosa è cambiato nelle ultime due partite?

"Quando c'è un esonero i primi responsabili sono i giocatori, ci ha unito, abbiamo parlato per capire cosa ci fosse da migliorare. Contro Udinese e Cremonese abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte, a responsabilizzarci. Ci sentiamo responsabili delle situazioni.

Come hai visto Koopmeiners in difesa?

"Ormai lo conosco da un anno e quattro mesi. Lui è un giocatore forte e serio e quando sei così puoi giocare ovunque e l'ha dimostrato l'altra sera".

Come valuti la tua stagione?

"Si può migliorare sempre e mi ripeto sempre questo. Il miglioramento deve essere quotidiano. Io spero di riuscire a fare meglio e a dare una mano alla squadra".

Hai un obiettivo di squadra?

"Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono. È una società che ha sempre vinto. Noi vogliamo vincere qualcosa, però questo passa da una partita alla volta".

Credete nello Scudetto?

"Il mister è ambizioso come lo siamo tutti. Quando sei qua devi vincere e non puoi accontentarti. Noi dobbiamo fare di tutto per vincere. Questa è la direzione dove vogliamo andare tutti".

Cosa ti ha colpito di Spalletti?

"Il tempo di lavoro è stato poco, stiamo riuscendo a far poco. Il mister ha una carriera che parla per lui. Una cosa che ci ha colpito è la fermezza, la voglia e noi abbiamo voglia di metterci in gioco e la direzione è quella giusta e speriamo di far bene come abbiamo fatto con Udinese e Cremonese".

Le parole del mister e di Elkann vi hanno dato la scossa?

"Responsabilità è stata la parola chiava dopo la partita contro la Lazio. Ognuno di noi deve sentire la responsabilità anche per la società. Per restare alla Juve dobbiamo tenere il livello alto. Responsabilità è la parola giusta".

Sulla Champions?

"La Champions si carica da sola. La Juve deve vincere e deve andare avanti. Questa è la carica, poi arriviamo da un momento così e dobbiamo continuare su questa strada. Domani sera dobbiamo avere la carica, ambizione e responsabilità".

Come si prepara questa partita?

Al di fuori dei risultati precedenti, le partite qui vanno vinte. Ansia non è una parola che userei per preparare una partita, ci vuole più volontà per vincere la prima in Champions e la carica può essere data anche da questo".

Termina la conferenza stampa di Michele Di Gregorio