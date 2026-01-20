Di necessità virtù. Conte a Copenaghen con Lang e Lucca in campo, in attesa del mercato

Lorenzo Lucca è prossimo a trasferirsi al Nottingham Forest, in un’operazione che pareggerebbe quella relativa all’acquisto estivo dall’Udinese. E in uscita c'è anche Noa Lang, il cui feeling con lo stesso Conte non è mai decollato: il Galatasaray, in questo senso, conta di chiudere la trattativa per l'attaccante olandese nelle prossime ore. Entrambi, nel frattempo, sono scesi in campo a Copenaghen nella partita pareggiata dal Napoli nella penultima giornata della Phase League.

Antonio Conte, del resto, ha dovuto fare di necessità virtù. Attingendo dalla panchina e dovendo scegliere tra una ristrettissima rosa di giocatori a disposizione. Complici ovviamente i tantissimi infortuni che hanno funestato la squadra, e che per forza di cose hanno influito e influiranno in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Sia Lang che Lucca, come spesso è accaduto in questa prima metà di stagione, non sono riusciti a cambiare il corso di una partita che per più di un tempo ha visto la squadra di Conte giocare con un uomo in più.

"Lang e Lucca in partenza? Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato - ha sottolineato il ds Manna prima della partita -, perché non modifica nulla per la norma ma è un nostro obiettivo importante che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Stiamo facendo alcune cose, sappiamo che dobbiamo operare con delle limitazioni per sfortuna. Cercheremo di far quadrare le cose, per migliorare o comunque allungare la rosa perché siamo molto corti". La partita di stasera, che complica anche i piani del Napoli in Champions, è stata l'ennesima conferma.