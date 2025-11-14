Dibu Martinez risponde a Gattuso: "Non sanno com'è il Sud America"

Al termine della partita vinta contro la Moldavia, Rino Gattuso ha avuto modo di lamentarsi del sistema di qualificazione ai Mondiali evidenziando una evidente disparità nei criteri fra le varie confederazioni. Se all'Italia non è bastato vincere 6 partite su 7 per andare direttamente alla Coppa del Mondo, il Brasile che ha perso per ben 6 volte si è qualificato invece praticamente in carrozza.

“Nessun rimpianto. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo capire bene i criteri: ora tocca a noi, ma vedere il Sud America dove sei squadre su dieci vanno dirette e la settima fa lo spareggio con l’Oceania fa venire rammarichi. La delusione è quella là, bisogna sistemare qualcosa”.



Dichiarazioni sacrosante ma che inevitabilmente hanno scatenato reazioni in Sud America e il portiere dell'Argentina, Dibu Martinez, ha risposto così ai microfoni di DSports:

"Giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sud America. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa". Martinez tra le varie problematiche ha evidenziato le enormi distanze, le condizoni di gioco e persino l'atmosfera degli stadi.