Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Strappo al polpaccio? No problem": Dibu Martinez non si ferma tra Premier e Argentina

"Strappo al polpaccio? No problem": Dibu Martinez non si ferma tra Premier e ArgentinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:41Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Emiliano Dibu Martinez di nuovo sulla bocca di tutti, ma non per il calciomercato. In Inghilterra e per la Nazionale Argentina però c'è apprensione. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Aston Villa contro il Burnley, infatti, il portiere campione del mondo ha pubblicato un post sui social che ha avuto un forte impatto: un’immagine in cui si vede un importante ematoma sulla gamba, causato da uno strappo al polpaccio subito nei giorni precedenti.

Un dettaglio che non è passato inosservato visto che Dibu Martínez ha giocato tutti i 90 minuti ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dei Villans. In Europa League invece Unai Emery, l'allenatore, aveva deciso di tenerlo a riposo contro il Feyenoord per un fastidio muscolare durante il riscaldamento. "Strappo al polpaccio? Nessun problema. Un’altra vittoria a Villa Park", con tanto di emoticon eloquenti per lasciar intendere la passione e la volontà messa dal portiere argentino per essere presente all'ultima sfida della squadra. Prima di volare direzione ritiro Albiceleste.

Lionel Scaloni, CT dell'Albiceleste, salvo imprevisti dell’ultima ora, dovrebbe avere Emi disponibile per le prossime amichevoli della Nazionale Argentina con Venezuela (10 ottobre) e Porto Rico (13 ottobre), entrambe le partite negli Stati Uniti, nell’ultima doppia data FIFA prima della fine dell’anno.

Articoli correlati
Bologna, Skorupski versione “Dibu”: a Birmingham serata da eroe nonostante il ko Bologna, Skorupski versione “Dibu”: a Birmingham serata da eroe nonostante il ko
Torna titolare con l'Aston Villa ed è già Super Dibu. Poi il messaggio d'amore sui... Torna titolare con l'Aston Villa ed è già Super Dibu. Poi il messaggio d'amore sui social
Nuovo traguardo per Dibu Martínez con l’Argentina: è il secondo portiere più presente... Nuovo traguardo per Dibu Martínez con l’Argentina: è il secondo portiere più presente
Altre notizie Calcio estero
"Non è solo una squadra di calcio": il racconto di Bellerin sul Betis, sempre più... "Non è solo una squadra di calcio": il racconto di Bellerin sul Betis, sempre più eco-sostenibile
A 20 anni con Kane e l'Inghilterra, O'Reilly: "Al settimo cielo. Voglio impressionare... A 20 anni con Kane e l'Inghilterra, O'Reilly: "Al settimo cielo. Voglio impressionare tutti"
Arda Guler è esploso al Real Madrid, grazie a Xabi Alonso. E Kroos aveva previsto... Arda Guler è esploso al Real Madrid, grazie a Xabi Alonso. E Kroos aveva previsto tutto
In bici all'allenamento, scarpe e vestiti di seconda mano: tutti a lezione da Bellerin... In bici all'allenamento, scarpe e vestiti di seconda mano: tutti a lezione da Bellerin
Odegaard, che guaio: infortunio ai legamenti. Il CT della Norvegia: "Per lui e l'Arsenal... Odegaard, che guaio: infortunio ai legamenti. Il CT della Norvegia: "Per lui e l'Arsenal è dura"
Galles, il CT sincero: "L'Inghilterra vale 1,4 miliardi, noi 170 milioni. Foste promoter... Galles, il CT sincero: "L'Inghilterra vale 1,4 miliardi, noi 170 milioni. Foste promoter di boxe..."
Rangnick non sa stare lontano dall'Austria: torna in campo con tutore e golf cart... Rangnick non sa stare lontano dall'Austria: torna in campo con tutore e golf cart
"Strappo al polpaccio? No problem": Dibu Martinez non si ferma tra Premier e Argentina... "Strappo al polpaccio? No problem": Dibu Martinez non si ferma tra Premier e Argentina
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
Le più lette
1 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
2 Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
3 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
5 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Politano a Zaccagni fino a Pio Esposito: Giuffredi parla a 360° dei suoi assistiti
Immagine top news n.1 Milan-Como in Australia: la UEFA dà l'ok, ma poi interviene con un comunicato ufficiale
Immagine top news n.2 "L'America è lontana" e lo sa anche Buffon. Intanto l'Italia mette nel mirino l'Estonia
Immagine top news n.3 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Immagine top news n.4 Nani spiega la battuta sulla capocciata a Zaniolo e aggiunge: "Tornerà in Nazionale"
Immagine top news n.5 L'agente di Pio Esposito: "Stop al clamore mediatico, create aspettative atomiche su di lui"
Immagine top news n.6 Milan-Como in Australia: c’è il sì della UEFA. Tutti i dettagli della decisione
Immagine top news n.7 Italia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.2 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.3 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.4 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli analizza la Serie C: "Nel Girone C c’è un solo posto e troppi investimenti da Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Carpi, il dg Bonzanini: "Soddisfatti dell'inizio di stagione. Chi mi ha impressionato? L'Ascoli"
Immagine news Serie A n.3 Leao "bacchettato" anche da Allegri: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Svilar: "Gasperini ci ha portato mentalità vincente. Con lui allenamenti come le partite"
Immagine news Serie A n.3 Matic: "Mi aspettavo Vlahovic alla Juve per 10 anni". Poi parla delle lacrime di Dybala
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, stop per Yerry Mina: lesione al soleo del polpaccio destro
Immagine news Serie A n.5 Adani pazzo di Ahanor: "Ha qualità da top club. Giocatori come lui sono molto richiesti"
Immagine news Serie A n.6 Matic rompe il silenzio sulla Roma: "Promesse mai mantenute dal club, mi sentivo in prova"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari vicino a Sibilli: "Pieno supporto nel percorso terapeutico"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, distrazione al crociato posteriore per Olzer: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, McClory: "Entro fine anno il 100% delle quote. L'obiettivo è la Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Pohjanpalo: "Il mio miglior inizio da quando sono in Italia. Il City Group ha grandi progetti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, incontro a Lissone fra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Peda: "Con la difesa si vincono i campionati. Vittoria importante prima della sosta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il ds Bonzanini: "La nostra fortuna è avere un presidente tifoso come Lazzaretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nominato il nuovo CdA: Zelenovic presidente, consiglieri Centner e Margiotta
Immagine news Serie C n.3 Fontana sulla Serie C: "FVS è una tecnologia utile ma il meccanismo va oleato"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, il presidente Passeri: "Meriti del club sotto gli occhi di tutti. Orgoglioso dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Ferrari: "Atmosfera bellissima, emozione unica esultare sotto la curva"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Achik: "Tutti vogliono batterci, ogni partita sarà una battaglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Cercheremo di dire la nostra anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, domani l'esordio in Champions. Canzi: "Vogliamo andare avanti in ogni competizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top 11 della Serie A Women: Corelli-Floe guidano l'attacco. Non ci sono juventine
Immagine news Calcio femminile n.4 Buona la prima per Dragoni: dopo mesi bui per l'infortunio arriva subito un gran gol
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Linari in Inghilterra a Caruso in Germania: le italiane brillano all'estero e vanno a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la Serie A Women. In archivio la 1ª giornata: pari Juve, vince la Roma. Risultati e classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso