"Strappo al polpaccio? No problem": Dibu Martinez non si ferma tra Premier e Argentina

Emiliano Dibu Martinez di nuovo sulla bocca di tutti, ma non per il calciomercato. In Inghilterra e per la Nazionale Argentina però c'è apprensione. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Aston Villa contro il Burnley, infatti, il portiere campione del mondo ha pubblicato un post sui social che ha avuto un forte impatto: un’immagine in cui si vede un importante ematoma sulla gamba, causato da uno strappo al polpaccio subito nei giorni precedenti.

Un dettaglio che non è passato inosservato visto che Dibu Martínez ha giocato tutti i 90 minuti ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dei Villans. In Europa League invece Unai Emery, l'allenatore, aveva deciso di tenerlo a riposo contro il Feyenoord per un fastidio muscolare durante il riscaldamento. "Strappo al polpaccio? Nessun problema. Un’altra vittoria a Villa Park", con tanto di emoticon eloquenti per lasciar intendere la passione e la volontà messa dal portiere argentino per essere presente all'ultima sfida della squadra. Prima di volare direzione ritiro Albiceleste.

Lionel Scaloni, CT dell'Albiceleste, salvo imprevisti dell’ultima ora, dovrebbe avere Emi disponibile per le prossime amichevoli della Nazionale Argentina con Venezuela (10 ottobre) e Porto Rico (13 ottobre), entrambe le partite negli Stati Uniti, nell’ultima doppia data FIFA prima della fine dell’anno.