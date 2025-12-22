Milan-Como a Perth non s'ha da fare, Simonelli: "Occasione persa per il calcio italiano"

Milan-Como non si giocherà a Perth, in Australia, ora la notizia è anche ufficiale. Un tira e molla che solo giovedì scorso vedeva il numero uno di Lega Serie A dare da Riad, sede della Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita, l'annuncio che la partita sarebbe stata giocata nel continente oceanico (anche se calcisticamente è Asia) per poi procedere al dietrofront con annullamento nell'arco di quattro giorni.

Dalle dichiarazioni dello stesso Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, contenute nel comunicato congiunto diramato dall'ente organizzatore del massimo campionato italiano con il Governo dell'Australia occidentale, si possono anche capire le motivazioni che hanno portato al cambio di idea: “Nonostante la Lega Calcio Serie A avesse seguito puntualmente e correttamente il complesso iter autorizzativo, durato diversi mesi, attraverso l’approvazione dei Club partecipanti, dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A, del Consiglio Federale FIGC, dell’ UEFA Executive Committee, della Federazione Australiana, e avesse accettato perfino condizioni sportive assai poco condivisibili imposte dalla Asian Football Confederation (AFC), a fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio. Nell’esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale, che priva peraltro i tantissimi tifosi della Serie A all’estero di vivere il sogno di assistere dal vivo a una partita della loro squadra del cuore”.

Adesso Milan-Como sarà riprogrammata: la soluzione principale porta alla disputa a San Siro tra il 17 e il 24 febbraio 2026, a seconda anche dell'eventuale qualificazione diretta agli ottavi di Champions da parte dell'Inter, o meno.