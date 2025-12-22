TMW
Ottime notizie per Allegri: nel Milan è tornato in gruppo Leao. Ancora a parte Gabbia
TUTTO mercato WEB
Il Milan ha ormai attutito l'amarezza per l'eliminazione contro il Napoli nella semifinale della Supercoppa Italiana 2025 ed è tornato al lavoro in vista dei prossimi impegni, che per i rossoneri significa ritorno con la testa sulle dinamiche di un campionato che vede di nuovo il Diavolo competere per le altissime posizioni.
Dall'allenamento di oggi del Milan arrivano buone notizie. Sì, perché Rafael Leao può considerarsi recuperato: l'attaccante portoghese ha fatto il suo ritorno in gruppo nella seduta di oggi e sembra quindi pronto anche a tornare in campo. Ha lavorato in gruppo anche il giovane Cheveyo Balentien, mentre rimane ancora a parte il leader della difesa Matteo Gabbia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile