TMW Dimarco l'uomo copertina dell'Inter. Ora il rinnovo poi... Ne arriverà un altro

Uno dei grandissimi protagonisti della cavalcata dell'Inter è senza dubbio Federico Dimarco. L'uomo copertina, l'uomo dei record, che serve i compagni come un grande fantastista, come lui nessuno mai. Letteralmente. Perché i 18 assist stagionali in 33 partite giocate, con tanto di 6 reti, sono una cifra alla quale mai nessun giocatore della storia del nostro campioanto era arrivato.

No, neppure gli esterni d'attacco e i diez, e che giocatori abbiamo avuto nella nostra Serie A. Fior di campioni mitici e leggendari, eppure questo ragazzo che ha il nerazzurro nella pelle ha saputo metter tutti in fila. Prima di lui Alejandro Gomez, il Papu aveva servito 16 assist con l'Atalanta in un campionato di A. Dimarco ha fatto di meglio. Ed è per questo che l'Inter, ma pure il giocatore, non hanno dubbi: verrà esercitata la clausola per prolungare dal 2027 al 2028 il contratto del giocatore ma poi la dirigenza e l'entourage e Dimarco si vedranno.

E discuteranno di un contratto che da 4 milioni verrà ancora rialzato e che troverà poi nuova lunghezza e nuovi incassi. 2030 è l'orizzonte, 6 milioni la cifra desiderata e alla quale i nerazzurri potrebbero poi avvicinarsi con premi, ringraziamenti e quei bonus che Dimarco sta dimostrando di raggiungere un record dopo l'altro. C'è lui sulla copertina dell'Inter. Quel ragazzo partito da una cameretta coi poster della sua squadra del cuore. Che storia.