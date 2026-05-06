Sinner e la finale degli Internazionali: derby della Capitale a rischio spostamento
Rischio spostamento per il derby del 17 maggio: dopo l’ipotesi di un anticipo nella tarda mattinata per non giocare all’Olimpico quasi in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico, in programma alle 5 del pomeriggio — con oltre 20mila appassionati che sognano di poter vedere Jannik Sinner aggiudicarsi il trofeo romano per la prima volta —, si fa largo adesso la possibilità che la stracittadina Roma-Lazio, decisiva per i piazzamenti europei di entrambe le squadre, sicuramente per i giallorossi, possa essere spostata ad altra data.
La penultima giornata verrà comunque giocata in concomitanza
Non è comunque in dubbio la concomitanza con gli altri incontri clou della penultima giornata di campionato per non creare squilibri e favoritismi. Una mezza rivoluzione, con le partite che potrebbero essere spostate al giorno successivo, lunedì 18, o anche a mercoledì 20, creando una giornata infrasettimanale prima di quella conclusiva domenica 24 maggio, fa sapere oggi il Corriere di Roma.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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