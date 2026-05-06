Ferri ricorda Beccalossi: "Era una persona umile. Ha fatto divertire chiunque ami il calcio"
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Riccardo Ferri, club manager dell'Inter, ha ricordato tramite un video realizzato per SportMediaset il suo ex compagno Evaristo Beccalossi, scomparso nella giornata di oggi: "È un pensiero forte, fa parte del mio primo periodo da professionista. Era una persona molto semplice, umile, avevo la possibilità di vedere le sue doti in allenamento ed erano molto, molto rare".
Riccardo Ferri ha proseguito parlando anche di quello che è stato da calciatore, raccontando le sue qualità tecniche e non solo: "In alcune partite magari ti poteva far vincere da solo, in altre lo dovevi supportare o sopportare. Io credo che lui abbia fatto divertire non solo il popolo interista, ma un po' chiunque ami il calcio e lo ricorderanno per questo".
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