L’Arsenal torna grande: finale di Champions dopo vent’anni, eliminato l'Atletico Madrid

L’Arsenal torna in finale di Champions League vent’anni dopo, al termine di una semifinale equilibrata, a tratti bloccata e decisa dai dettagli contro un Atletico Madrid mai domo. A fare la differenza è il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo, episodio che indirizza una sfida giocata più sulla tensione che sulle occasioni.

I Gunners, dopo un avvio timoroso, hanno preso campo e controllo fino al colpo decisivo: Trossard impegna Oblak, Saka ribadisce in rete. Nella ripresa la squadra di Diego Simeone prova a reagire, sfiora il pari con Griezmann e protesta per alcuni episodi dubbi in area, ma sbatte contro un Arsenal più solido e organizzato. I cambi non incidono: i londinesi gestiscono, sfiorano il raddoppio con Gyökeres e chiudono senza concedere vere occasioni nel finale.

È una qualificazione che certifica la maturità della squadra di Mikel Arteta, capace di soffrire e colpire nei momenti chiave. "Abbiamo creato qualcosa di speciale, è un percorso incredibile", ha detto il tecnico, sottolineando la crescita del gruppo e la capacità di reggere la pressione. Dall’altra parte resta l’amarezza dell’Atletico, tra rimpianti e polemiche arbitrali. "Non siamo stati concreti nei momenti decisivi", ha ammesso Simeone, evitando però alibi nonostante i dubbi su alcuni contatti in area. In Spagna il dibattito è acceso, ma il campo ha dato un verdetto chiaro.

Per i Colchoneros è l’ennesima occasione sfumata, l'ultima per Antoine Griezmann. Per l’Arsenal, invece, Budapest non è più un miraggio ma una realtà: un traguardo che sa di consacrazione definitiva. Premier e Champions, una doppietta possibile.