La Serie A in lutto per la morte di Beccalossi: i messaggi di cordoglio dei club

La Serie A piange Evaristo Beccalossi. Oltre all'Inter, unico club attualmente in Serie A nel quale ha militato, tante altre società hanno voluto ricordare l'ex leggenda dei nerazzurri, scomparso troppo presto oggi a 69 anni. Di seguito il messaggio postato dalle squadre italiane sui propri profili social:

ATALANTA

"L'Atalanta BC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, esprimendo le più sincere condoglianze alla famiglia".

CREMONESE

"Cremonese si unisce al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi".

FIORENTINA

"La Fiorentina si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi".

GENOA

"Il Club si unisce al dolore della famiglia e del mondo del calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi".

HELLAS VERONA

"L'Hellas Verona FC si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, indimenticabile centrocampista dagli anni '70 ai primi anni '90, ed esprime le più sentite e sincere condoglianze alla sua famiglia".

JUVENTUS

"Riposa in pace, Evaristo".

MILAN

"Grandi giocate e finte di una finezza suprema. Battute spiritose e sorrisi sinceri. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre stato e solo bello, da vedere e da ascoltare. Un rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Le nostre più sentite condoglianze da tutto il mondo rossonero".

SASSUOLO

"Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storico giocatore e dirigente, che ha militato anche nella Nazionale italiana. La società neroverde si stringe attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari".

TORINO

"Il presidente Urbano Cairo e l'intero Torino Football Club si uniscono nell'affetto alla famiglia Beccalossi in ricordo di Evaristo Beccalossi, simbolo dell'Inter, protagonista assoluto del calcio italiano degli anni '70 e '80 con le sue brillanti giocate".