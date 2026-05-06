Ravenna, Braida: “Playoff lotteria, abbiamo ambizione. Il progetto va avanti comunque”

Il Ravenna si prepara ai playoff di Serie C con la consapevolezza delle difficoltà di un percorso lungo e incerto, come sottolineato dal vicepresidente Ariedo Braida.

Intervenuto attraverso le colonne del Corriere Romagna, il dirigente ha evidenziato come, al di là della categoria, sia la passione a fare la differenza: "La categoria proprio non conta se c’è passione come quella che mi ha fatto intraprendere questa nuova avventura. Si soffre ovunque e si lavora per raggiungere gli obiettivi, quindi per me c’è attesa per i playoff di Serie C come è accaduto in passato in altri contesti".

Braida ha poi fatto il punto sull’avvicinamento della squadra alla fase decisiva della stagione, sottolineando il lavoro svolto e le incognite legate alla formula: "Stiamo facendo tutto al meglio per quanto ci è possibile, bisogna sempre avere fiducia e cercare in ogni caso di fare del nostro meglio. Sappiamo che i playoff sono una lotteria: partecipano ventotto squadre, non ce n’è una che scenda in campo per non vincere e soprattutto alla fine ci sarà un solo vincitore".

Un percorso che richiederà non solo qualità, ma anche una componente di fortuna: "Servono qualità ma anche un aiuto della buona sorte. Dovremo affrontare una serie di partite impegnativa e faticosa e ci stiamo preparando per farlo nel modo corretto. Naturalmente il Ravenna giocherà per vincere, ma alla fine dei giochi una sola squadra salirà di categoria»".

Infine, uno sguardo al futuro, a prescindere dall’esito dei playoff: "Se non andasse benone si ricomincerà senza problemi. Nel calcio non si ottengono sempre subito gli obiettivi, servono programmazione e serietà. La società ha intrapreso un cammino importante e non deve fermarsi, ma andare avanti con passione, ottimismo e la voglia di costruire qualcosa di importante e duraturo".