Addio Beccalossi, Giampiero Marini: "Portava gioia. Oggi difficile trovare calciatori così"

"Evaristo era un carissimo amico, ci ritrovavamo spesso con altri ex Inter a cena e lui, più di tutti, portava allegria. Ci mancherà tantissimo”. Giampiero Marini, per anni compagno di squadra di Evaristo Beccalossi (con cui vinse lo scudetto del 1980), ha ricordato così, ai microfoni di Adnkronos, un’autentica icona dell’Inter e del calcio italiano: “Ho ho avuto il privilegio di giocare con lui ed è stato un calciatore apprezzato tantissimo anche dalla tifoseria.

Con lui, in campo, ho passato degli anni magnifici - ha continuato Marini -. Oggi è difficile trovare dei calciatori così, con quella classe e quella fantasia. Era nato per giocare, portava gioia. Bisogna vedere le cose eccezionali che ha fatto. E, secondo me, avrebbe potuto fare anche molto di più".