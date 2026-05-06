Dalla Spagna: si raffredda la pista Bastoni-Barcellona. Flick non sarebbe convinto del difensore

Il Barcellona continua a monitorare il mercato a caccia di un difensore centrale mancino di peso ed esperienza che possa alzare il livello di un reparto che rappresenta il vero punto debole dei blaugrana. In cima alla lista dei desideri c'è Alessandro Bastoni, classe '99 dell'Inter che sarebbe ben disposto a separarsi dai nerazzurri dopo 7 anni e iniziare una nuova avventura in Catalogna.

Nelle ultime ore, però, sembra che la trattativa si stia raffreddando per colpa del tecnico dei blaugrana Hansi Flick. Come infatti riferito dal quotidiano iberico Mundo Deportivo, l'allenatore tedesco non sarebbe pienamente convinto dalle caratteristiche del difensore italiano. Flick infatti vorrebbe con sé difensori rapidi che possano ricoprire le ampie porzioni di campo che il gioco del Barcellona prevede di lasciare scoperte e Bastoni non risponderebbe a pieno a questo tipo di richieste.

Questa freddezza da parte di Flick avrebbe fatto tentennare lo stesso Bastoni, desideroso sì di unirsi al Barcellona, ma solo a patto di venir valorizzato. In caso contrario, nessun problema: resterà all'Inter, un club dove lui continua a star bene e che lascerebbe solo per il Barça. Questa è stata la sua intenzione fino ad ora e, per il momento, non intende cambiarla.