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È morto Evaristo Beccalossi. Il Brescia: "Autentica espressione della brescianità"

È morto Evaristo Beccalossi. Il Brescia: "Autentica espressione della brescianità"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 09:12Serie C
Luca Bargellini

Arriva, a seguito della notizia della scomparsa di Evaristo Beccalossi, il comunicato di cordoglio dell'Union Brescia, club della città natale del compianto ex centrocampista.

"Union Brescia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi.

Figura emblematica del calcio italiano e autentica espressione della brescianità, Beccalossi ha incarnato una visione del gioco fatta di concretezza e, al tempo stesso, di straordinaria sensibilità artistica. Un equilibrio raro, capace di lasciare un segno indelebile dentro e fuori dal campo.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte del Presidente Giuseppe Pasini e di tutto il Club".

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