Djimsiti, quando "essere da Atalanta" sta nel rialzarsi dopo le cadute

“Perché cadiamo signor Berat? Per imparare a rimetterci in piedi". Mister Raffaele Palladino avrà sicuramente fatto la parte di Alfred ne “Il Cavaliere Oscuro” per cercare di tirare fuori il meglio dal suo Wayne, alias Berat Djimsiti che nelle ultime due partite ha rappresentato cosa voglia dire essere da Atalanta nella capacità di saper reagire quando s’inciampa, anche quando a farlo è proprio un leader.

La carriera bergamasca del numero 19 atalantino è sempre stata questa, soprattutto nella sua capacità di non arrendersi e di rispondere sempre presente con l’elmetto: dall’infortunio di Varnier nell’estate del 2018 quando ha visto l’opportunità di far parte di questa Atalanta con Gasperini fino ad alzare l’Europa League insieme a tutta la squadra, a sottolineare da vero capitano che si vince insieme e si perde insieme. Solido, compatto, attento, grande cuore e anche insegnante per i più giovani in difesa seppur lui si dimostri instancabile come i vari Kolasinac, De Roon e Mario Pasalic.

Capacità anche di dare l’esempio quando è il secondo difensore centrale più longevo a cadere. Com’è stato nella gara contro l’Inter dove un suo errore ha portato l’Atalanta alla sconfitta. Una ricostruzione che parte dall’umiltà di chiedere scusa (guidata dalla spinta morale che lo ha sempre contraddistinto), e soprattutto dal dare dimostrazione che ci si può risollevare.

Contro la Roma di colui che gli ha cambiato la carriera si dimostra tanto decisivo quanto solido: il salvataggio sulla linea sulla conclusione a botta sicura di Ferguson, i continui interventi e recuperi in difesa da vero combattente, lo hanno portato ad essere a mani basse il migliore in campo. Simbolismo di cosa voglia dire “essere da Atalanta”: non esiste vittoria senza sconfitta, non esiste risalita senza caduta e soprattutto quella capacità di sapersi rimettere in piedi. Ciò che ha sempre reso speciale Djimsiti.

