Atalanta, lavoro individuale per Kolasinac. Bakker si allena con l'Under 23
Seduta pomeridiana per l'Atalanta, reduce dall'importante successo contro il Torino, e già tornata in campo agli ordini di Raffaele Palladino: ancora lavoro individuale per Sead Kolašinac e Raul Bellanova, mentre Berat Djimsiti ha effettuato delle terapie. Per Bakker lavoro integrato con la squadra Under 23: per la Dea domani lavoro mattutino.
