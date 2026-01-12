TMW Atalanta, lavoro individuale per Kolasinac. Bakker si allena con l'Under 23

Seduta pomeridiana per l'Atalanta, reduce dall'importante successo contro il Torino, e già tornata in campo agli ordini di Raffaele Palladino: ancora lavoro individuale per Sead ⁠Kolašinac e Raul Bellanova, mentre Berat Djimsiti ha effettuato delle terapie. Per ⁠Bakker lavoro integrato con la squadra Under 23: per la Dea domani lavoro mattutino.