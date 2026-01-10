Atalanta, per Djimsiti sono escluse fratture. Nelle prossime ore esami approfonditi
L’unico aspetto negativo di una serata quasi impeccabile per Raffaele Palladino resta l’infortunio rimediato da Djimsiti nel finale della prima frazione. Il centrale albanese si è fermato subito dopo una conclusione verso la porta, portandosi la mano al flessore della coscia sinistra. Visibilmente sofferente, ha lasciato il campo in lacrime, sostituito da Hien.
Stando a quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i primi riscontri medici parlano di un importante trauma contusivo all’osso iliaco sinistro con coinvolgimento del muscolo obliquo dell’addome, ma senza la presenza di fratture. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli accertamenti strumentali del caso, che permetteranno di definire con maggiore precisione i tempi di recupero.
