TMW Dodo salirà a oltre 2 milioni netti l'anno, Mandragora poco meno: i rinnovi della Fiorentina

Mentre la Fiorentina deve fare i conti con un complicatissimo avvio di stagione che la vede pericolosamente al 17° posto della classifica di Serie A dopo 6 giornate, la dirigenza dei toscani lavora a un doppio fronte di rinnovo che potrebbe portare a una duplice fumata bianca nel giro di qualche giorno, settimana al massimo.

Il fronte che si è riaperto negli ultimi giorni è quello che riguarda Dodo. L'esterno brasiliano è stato il protagonista di una lunga telenovela iniziata in inverno e proseguita anche tra primavera ed estate a proposito di un nuovo contratto che sembrava ormai definito ma le cui trattative si sono incagliate. Adesso però la dirigenza della Fiorentina e l'entourage di Dodo si stanno venendo incontro: è in programma al Viola Park un incontro chiarificatore, che darà il la alla ripartenza delle trattative, agevolate anche dal Decreto Crescita. In ponte un contratto da oltre 2 milioni di euro netti fino al 2029 con opzione per il 2030.

Non solo Dodo, perché in realtà temporalmente arriverà prima l'ufficialità del rinnovo di Rolando Mandragora. Il centrocampista si è preso il centro della Fiorentina a suon di gol nell'ultimo anno e mezzo, le parti coinvolte hanno già raggiunto un accordo fino al 2028, con opzione di un anno, a circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Serviva attendere un periodo richiesto per l'espletamento di alcune tecnicalità, tempo ancora qualche giorno e la fumata bianca sarà definitiva.