Live TMW Israele, Solomon: "Clima ostile? Siamo abituati. Oggi uno dei giorni più belli di sempre"

18.15 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Manor Solomon, attaccante di Israele, per presentare la sfida di domani contro l'Italia valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

18.30 - Ha inizio la conferenza stampa: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile, soprattutto dal punto di vista della difesa. Devo fare del mio meglio, pensiamo di poter fare delle belle cose domani qui contro gli azzurri".

Per un calciatore quanto è difficile giocare in un'atmosfera così complicata?

"Siamo già abituati, non è la prima volta. Sappiamo che l'atmosfera sarà contro di noi e siamo pronti. Anche contro la Norvegia era così, ma non abbiamo perso per quello. Siamo qui per giocare a calcio, la squadra più forte vincerà domani".

E' una giornata molto speciale per noi...

"Siamo felici che gli ostaggi siano tornati a casa, uno dei giorni più felici della nostra vita. Da due anni pregavamo per questo momento, siamo molto felici. Ieri notte non riuscivamo a dormire, aspettavamo la mattina per vedere la liberazione e le persone festeggiare. Speriamo che domani un po' di loro potranno vedere la partita, ci sono tanti tifosi di questa nazionale".

Puoi giocare di più per la tua squadra?

"Gioco per la mia nazionale adesso, per il mio paese, questa è la cosa più importante. Voglio fare del mio meglio in questi giorni delicati, voglio solo aiutare la mia squadra a vincere".

Dopo la sconfitta di tre giorni fa come si fa a pensare a una nuova partita?

"Non è facile, è stato un momento difficile come squadra. Non abbiamo giocato il nostro gioco, ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Capire le cose che non sono andare bene e guardare al futuro, a cosa possiamo fare. Dobbiamo continuare il nostro percorso".

Le ultime notizie hanno aiutato la squadra nella preparazione della partita?

"Difficile partite. Sono cose che non riguardano la partita. Ciò che è successo oggi in Israele deve dare più motivazioni a tutti".

18.49 - Conclusa la conferenza stampa.