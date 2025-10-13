Lecce, ancora assente Jean. Sono tornati in gruppo sia Morente che Siebert

Ultime dall'allenamento del Lecce: è ripresa oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano la preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con il Sassuolo. Assenti Jean e i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali: Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Gaspar, Tiago Gabriel, Helgason, Camarda e Kovac. Morente e Siebert si sono allenati regolarmente in gruppo mentre Pérez ha proseguito nel lavoro personalizzato.

Per la giornata di domani mister Eusebio Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento mattutina a Martignano. Queste le gare delle Nazionali di oggi che vedranno impegnati i giallorossi convocati a rappresentare i rispettivi Paesi:

– Kialonda Gaspar

Camerun – Angola ore 18:00 (Qualificazioni Mondiali)

– Thorir Helgason

Islanda – Francia ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)