Padova, fra campo e società. Si entra nel vivo della trattativa fra Oughourlian e Figoli
Sarà un mese decisivo, quello che si apre dopo la sosta per le Nazionali, in casa Padova. E non solo sul campo.
Oltre al cammino della formazione di Matteo Andreoletti, attesa da sfide complesse e consecutive contro formazioni del calibro di Catanzaro, Juve Stabia e Spezia, c'è anche una questione societaria dirimere.
Stando a quanto riportato da Il Mattino di Padova sta, infatti, andato avanti la trattativa fra Joseph Oughourlian e lo spagnolo Marcelo Figoli per la cessione del pacchetto di maggioranza del club biancoscudato. Considerando, anche, che a fine ottobre scade il mandato dell'attuale CdA.
Momento perfetto per un cambio di timoniere.
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall'Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall'Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
