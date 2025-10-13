Ufficiale Picerno, annunciato l'erede di De Luca: ha firmato Valerio Bertotto. Il comunicato

Come anticipato in mattinata il Picerno ha scelto Valerio Bertotto come successore dell'esonerato Claudio De Luca . Di seguito la nota del club lucano:

"La AZ Picerno rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Valerio Bertotto. Nel nuovo assetto tecnico entra a far parte dello staff anche Claudio Bazeu, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Torinese, classe 1973, Bertotto ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera da calciatore, vissuta in gran parte con la maglia dell’Udinese, di cui è stato simbolo e capitano per oltre tredici stagioni, collezionando più di 330 presenze in Serie A e partecipando anche alla Champions League e alla Coppa Intertoto, vinta nel 2000. Ha poi vestito le maglie di Siena e Venezia, oltre a collezionare quattro presenze con la Nazionale italiana tra il 2000 e il 2001.

Appesi gli scarpini al chiodo, intraprende il percorso da allenatore ottenendo la qualifica UEFA Pro nel 2012. Guida la Rappresentativa Lega Pro, poi siede sulle panchine di Pistoiese, Messina, Bassano Virtus – con cui conquista i playoff di Serie C -, Viterbese, Ascoli in Serie B e più recentemente del Giugliano, con cui nelle ultime due stagioni ha centrato la qualificazione ai playoff nel Girone C, valorizzando un gruppo giovane e competitivo.

Con lui arriva anche Claudio Bazeu, che lo ha affiancato nel recente percorso professionale condividendone metodo e principi di lavoro.

Il direttore generale Vincenzo Greco ha dichiarato: “Abbiamo scelto mister Bertotto per la sua competenza, la sua mentalità e il suo modo di vivere il calcio, che riteniamo pienamente in linea con i nostri valori. In queste ore abbiamo valutato con attenzione e serenità la direzione da intraprendere, individuando in lui il profilo giusto per dare continuità al nostro percorso. Bertotto porta esperienza, carisma e un approccio moderno alla gestione del gruppo: qualità che si sposano con la filosofia del Picerno.”

La società dà il benvenuto a mister Bertotto e al suo vice Bazeu, augurando loro buon lavoro alla guida della Leonessa".