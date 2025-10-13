Bologna, a Montreal incontro fra Saputo, Infantino e il premier del Canada
È stata una serata di gala allo 'Stade Saputo' di Montreal, dove il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha accolto due ospiti d’eccezione per l’amichevole tra Canada e Australia (vinta dai Socceroos per 1-0): il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e il primo ministro canadese Mark Carney, in carica da marzo.
Questo evento, riporta il Corriere di Bologna, ha rappresentato un momento importante per le relazioni istituzionali del presidente rossoblù, una figura di spicco nel calcio canadese. Dopo la partita, infatti, Saputo ha avuto l’opportunità di conversare con Infantino e Carney, anche in vista del Mondiale 2026, che si svolgerà in parte in Canada (a Vancouver e Toronto, ma non a Montreal).
