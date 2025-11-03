Domani Juventus-Sporting CP, i convocati di Rui Borges: 4 assenti, c'è Hjulmand
TUTTO mercato WEB
Lo Sporting CP ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che giocherà domani contro la nuova Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico lusitano Rui Borges non avrà a disposizione quattro giocatori, nello specifico Fresneda, Debast, Nuno Santos e Daniel Bragança. Presenti invece 5 giocatori della seconda squadra.
Portieri: Rui Silva, Joao Virgina, Diego Callai
Difensori: Bruno Ramos, Ousmane Diomande, Ricardo Mangas, Salvador Blopa, Matheus Reis, Gonçalo Inacio, Maxi Araujo, Eduardo Quaresma, Vagiannidis
Centrocampisti: Morita, Hjulmand, Rayan Lucas, Kochorashvili, Francisco Trincao
Attaccanti: Geny Catamo, Luis Suarez, Alisson, Geovanny Quenda, Rodrigo Ribeiro, Ioannidis
Altre notizie Serie A
TMWSpalletti vuole rilanciare Koopmeiners, la conferma del suo ex tecnico: "Lo voleva già al Napoli"
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile