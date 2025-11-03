Domani Juventus-Sporting CP, i convocati di Rui Borges: 4 assenti, c'è Hjulmand

Lo Sporting CP ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che giocherà domani contro la nuova Juventus di Luciano Spalletti. Il tecnico lusitano Rui Borges non avrà a disposizione quattro giocatori, nello specifico Fresneda, Debast, Nuno Santos e Daniel Bragança. Presenti invece 5 giocatori della seconda squadra.

Portieri: Rui Silva, Joao Virgina, Diego Callai

Difensori: Bruno Ramos, Ousmane Diomande, Ricardo Mangas, Salvador Blopa, Matheus Reis, Gonçalo Inacio, Maxi Araujo, Eduardo Quaresma, Vagiannidis

Centrocampisti: Morita, Hjulmand, Rayan Lucas, Kochorashvili, Francisco Trincao

Attaccanti: Geny Catamo, Luis Suarez, Alisson, Geovanny Quenda, Rodrigo Ribeiro, Ioannidis