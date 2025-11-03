Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Sporting Lisbona, Rui Borges: "Sono motivato per la sfida di domani"

Sporting Lisbona, Rui Borges: "Sono motivato per la sfida di domani"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 19:43Calcio estero
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

19:25 Rui Borges, allenatore Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Sui cambi della Juve?
"Il cambio di allenatore ha sempre a che vedere con cambiamenti con il gruppo e la squadra e con il carattere che si mette in campo. Ma a prescindere da tutto saranno super motivati per la Champions. Spalletti è un grande allenatore con una grande storia. RIspetto alla partita che abbiamo analizzato in realtà la squadra ha mantenuto lo stesso sistema con tre centrali al di là di Koopmeiners adattato in difesa. Sappiamo che non è il sistema più usato da Spalletti, ma abbiamo visto questo e credo che saremo preparati per domani".

Sulle parole del presidente? Ioannidis giocherà titolare?
"Io non parlo del presidente e sono qui da molti anni. Sono felice qui. Io scherzo con i giocatori e non dico mai a loro che sceglierò. Suarez non ha un problema al ginocchio e chiunque giocherà darà delle risposte. Magari giocheranno insieme".

Sogni la Premier League?
"I motivi che mi hanno portato qui, chiaro che c'è l'importanza della parte economica ma non è stato questo a motivarmi. Il mio sogno era diventare campione nazionale e sono l'allenatore più felice al mondo. Io non deciderò mai in base ai soldi. Il mio sogno era venire qui e vincere. Infatti sono felice".

Spalletti ha parlato bene di Hjulmand? Lo Sporting non ha mai vinto in Italia...
"Io credo sempre a queste sfide e non mi interessa la difficoltà delle sfide. Io sono super motivato e felice di affrontare una squadra così grande. Noi avremo una grande motivazione per fare bene in campo. Hjulmand è un grande giocatore e non mi sorprendono le parole di Spalletti. Però tanti nostri giocatori hanno grande qualità".

Voi avete grande statistiche offensive...
"Io ho sempre dubbi sulla formazione. I giocatori conoscono la formazione ad un'ora della partita, perchè tutti devono essere pronti. Non penso sia utile diffondere la formazione titolare. Noi possiamo fare molti più gol di quelli che abbiamo fatto. Noi dobbiamo migliorare nelle transizioni".

Sui precedenti...
"Non penso si possa parlare di vendetta rispetto alla Juventus. Affronteremo una grande squadra con un grande allenatore e non ha ancora perso in casa. Anche noi siamo un grande club e dobbiamo rispettare la nostra stessa grandezza. Avremo difficoltà grandi, ma dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita".

Termina la conferenza stampa di Rui Borges

Articoli correlati
Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions Pronostico Juventus-Sporting, Spalletti cerca il primo sorriso in Champions
Sporting Lisbona, Ioannidis: "Domani vogliamo vincere" Sporting Lisbona, Ioannidis: "Domani vogliamo vincere"
Domani Juventus-Sporting CP, i convocati di Rui Borges: 4 assenti, c'è Hjulmand Domani Juventus-Sporting CP, i convocati di Rui Borges: 4 assenti, c'è Hjulmand
Altre notizie Calcio estero
Vinicius bestia nera del Liverpool? Slot: "Contro la Juve ha saltato 5 giocatori..."... Vinicius bestia nera del Liverpool? Slot: "Contro la Juve ha saltato 5 giocatori..."
Sporting Lisbona, Rui Borges: "Sono motivato per la sfida di domani" Live TMWSporting Lisbona, Rui Borges: "Sono motivato per la sfida di domani"
Sporting Lisbona, Ioannidis: "Domani vogliamo vincere" Live TMWSporting Lisbona, Ioannidis: "Domani vogliamo vincere"
Il ds del Bayern sull'infortunio shock di Musiala: "Spero torni a dicembre" Il ds del Bayern sull'infortunio shock di Musiala: "Spero torni a dicembre"
Cristiano Ronaldo sul dibattito eterno: "Messi migliore di me? Non sono d'accordo"... Cristiano Ronaldo sul dibattito eterno: "Messi migliore di me? Non sono d'accordo"
Liverpool, Gravenberch sul rinnovo: "Non ne abbiamo ancora parlato, ma sono contento"... Liverpool, Gravenberch sul rinnovo: "Non ne abbiamo ancora parlato, ma sono contento"
Alexander-Arnold ad Anfield, Slot: "Non so i tifosi come reagiranno, io lo abbraccerò"... Alexander-Arnold ad Anfield, Slot: "Non so i tifosi come reagiranno, io lo abbraccerò"
Giallo in Premier, arrestato l'agente di un calciatore: "Minacciato con la pistola"... Giallo in Premier, arrestato l'agente di un calciatore: "Minacciato con la pistola"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
4 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
5 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.2 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.3 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Solo critiche, ma siamo primi! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..."
Immagine top news n.5 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.6 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.7 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brasile, i convocati: c'è Wesley, out Carlos Augusto. Ancelotti: "Neymar? Gli parlerò"
Immagine news Serie A n.2 Balzaretti lascia la Roma e va al Marsiglia: lavorerà a stretto contatto con il ds Benatia
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Murgita: "Siamo vivi. La vittoria di oggi è un segnale importante"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Murgita: "La squadra ha dato un segnale importante, noi siamo vivi e daremo battaglia"
Immagine news Serie A n.5 Mondiale U17, l'Italia-Qatar 1-0, decisivo il figlio di Inacio Pià. Il ct Favo: "Ora la Bolivia"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Walukiewicz: "Sbagliato l'atteggiamento. Ora dobbiamo guardare avanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo ha le ore contate? Il club valuta subito l'esonero, pronto Donadoni
Immagine news Serie B n.6 Padova, Peghin: "Trattativa tra Oughourlian a Figoli 'privata'. Non ho idea delle tempistiche"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Zanellato: "Orgogliosi di essere così in alto in classifica, Valente ci chiede di dominare"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Talarico: "Giana buona squadra, bravi a risolverla nei minuti finali"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Usciti dalla sala rianimazione, siamo ancora in reparto"
Immagine news Serie C n.5 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Serie C n.6 Livorno, traballa la panchina di Formisano: spunta il nome di Pavanel
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…