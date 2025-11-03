Live TMW Sporting Lisbona, Rui Borges: "Sono motivato per la sfida di domani"

19:25 Rui Borges, allenatore Sporting Lisbona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Sui cambi della Juve?

"Il cambio di allenatore ha sempre a che vedere con cambiamenti con il gruppo e la squadra e con il carattere che si mette in campo. Ma a prescindere da tutto saranno super motivati per la Champions. Spalletti è un grande allenatore con una grande storia. RIspetto alla partita che abbiamo analizzato in realtà la squadra ha mantenuto lo stesso sistema con tre centrali al di là di Koopmeiners adattato in difesa. Sappiamo che non è il sistema più usato da Spalletti, ma abbiamo visto questo e credo che saremo preparati per domani".

Sulle parole del presidente? Ioannidis giocherà titolare?

"Io non parlo del presidente e sono qui da molti anni. Sono felice qui. Io scherzo con i giocatori e non dico mai a loro che sceglierò. Suarez non ha un problema al ginocchio e chiunque giocherà darà delle risposte. Magari giocheranno insieme".

Sogni la Premier League?

"I motivi che mi hanno portato qui, chiaro che c'è l'importanza della parte economica ma non è stato questo a motivarmi. Il mio sogno era diventare campione nazionale e sono l'allenatore più felice al mondo. Io non deciderò mai in base ai soldi. Il mio sogno era venire qui e vincere. Infatti sono felice".

Spalletti ha parlato bene di Hjulmand? Lo Sporting non ha mai vinto in Italia...

"Io credo sempre a queste sfide e non mi interessa la difficoltà delle sfide. Io sono super motivato e felice di affrontare una squadra così grande. Noi avremo una grande motivazione per fare bene in campo. Hjulmand è un grande giocatore e non mi sorprendono le parole di Spalletti. Però tanti nostri giocatori hanno grande qualità".

Voi avete grande statistiche offensive...

"Io ho sempre dubbi sulla formazione. I giocatori conoscono la formazione ad un'ora della partita, perchè tutti devono essere pronti. Non penso sia utile diffondere la formazione titolare. Noi possiamo fare molti più gol di quelli che abbiamo fatto. Noi dobbiamo migliorare nelle transizioni".

Sui precedenti...

"Non penso si possa parlare di vendetta rispetto alla Juventus. Affronteremo una grande squadra con un grande allenatore e non ha ancora perso in casa. Anche noi siamo un grande club e dobbiamo rispettare la nostra stessa grandezza. Avremo difficoltà grandi, ma dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita".

Termina la conferenza stampa di Rui Borges