Domani Udinese-Bologna, i convocati di Italiano: Immobile non ce la fa
Attraverso i propri canali ufficiali, il Bologna ha reso nota la lista dei calciatori convocati Vincenzo Italiano per la gara in programma domani alle 15 al Bluenergy Stadium con l’Udinese.
Rimandato il rientro di Ciro Immobile, non convocato: a breve lo stesso Italiano spiegherà in conferenza stampa - live su TMW come sempre - le motivazioni. Torna invece a disposizione Ravaglia, che sarà titolare fra i pali visto il forfait di Skorupski.
Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
