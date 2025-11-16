Italiano ritrova Immobile, La Repubblica (ed. Bologna): "In attacco una poltrona per tre"
Buona notizia per Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna ha recuperato Ciro Immobile per la prossima partita. Il centravanti rossoblù era ai box praticamente da inizio stagione ma adesso dovrà fare i conti con la concorrenza di Castro e Dallinga. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Il Bologna ritrova Immobile, in attacco una poltrona per tre".
