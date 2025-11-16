Italia, Donnarumma: "Chiediamo scusa ai tifosi, ma a marzo abbiamo bisogno di loro"

Il portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 1-4 contro la Norvegia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Siamo tornati nell'incubo?

"Incubo perché la gente guarda il risultato. Sicuramente dovevamo perdere il terzo gol il quarto l'abbiamo preso al 90'. Non c'è stata partita nel secondo tempo: questa è la cosa che più mi infastidisce, perché nel primo tempo li abbiamo messi lì e abbiamo giocato benissimo. Non sono riusciti dalla propria metà campo: dobbiamo migliorare, non possiamo farlo solo per 45 minuti. Sconfitta che ci fa male, ma bisogna alzare la testa subito perché a marzo abbiamo due partite importanti in cui ci giochiamo tanto. Bisogna ritrovare fiducia, ripartire e sono sicuro che con nostro allenatore lo faremo alla grande".

Perché ci sgretoliamo subito?

"Non lo so, dobbiamo sicuramente parlare. Può accadere prendere un'azione da gol contro una grande squadra come la Norvegia, ma non è possibile perdere fiducia completamente in campo. Quello non è accettabile, dobbiamo ascoltare il mister e lavorare. Anche quando prendiamo gol, bisogna ricompattarci e stare lì. Contro queste squadre, possono capitare 5/10 minuti in cui dobbiamo stare lì. Dobbiamo farlo tutti insieme, non dobbiamo sgretolarci".

Ai tifosi cosa dici da capitano?

"Sono amareggiato e triste, come lo saranno anche loro giustamente. Gli chiediamo scusa per questa serata, erano in tantissimi e ci hanno fatto sentire il loro calore. La cosa che posso dire è che abbiamo bisogno di loro a marzo e di stare tutti insieme, per noi sono partite troppo importanti. Mister Gattuso ha detto la stessa cosa in spogliatoio. Bisogna migliorare, tra un tempo e l'altro sono state due partite diverse e non ce lo possiamo più permettere".