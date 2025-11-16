Il Corriere della Sera titola: "Italia e Gigio, fermate la macchina Haaland"

"Italia e Gigio, fermate la macchina Haaland", si legge questa mattina nella pagine sportive de Il Corriere della Sera. A Milano gli azzurri contro la Norvegia lanciata verso i Mondiali, il bomber del City sfida il suo compagno di squadra: "Sarà un po’ strano e anche divertente giocare contro Donnarumma che adesso è mio compagno e mio amico: sapevo già che assieme a Courtois del Real era il miglior portiere al mondo, ma adesso che gioca con me al City ho scoperto anche che è un ragazzo eccezionale"