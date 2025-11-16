Italia, Donnarumma: "Primo e secondo tempo, due partite diverse. Dopo il 2-1 abbiamo mollato"

L'analisi di Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, ai microfoni della Rai dopo la sconfitta con la Norvegia: "Primo tempo e secondo sono state due partite diverse, è cambiata la partita dopo il primo gol subito. Ci andiamo a giocare tanto a marzo, dobbiamo migliorare e nel primo tempo si è visto che possiamo giocarcela contro tutti. Dopo il 2-1 abbiamo mollato completamente, non deve accadere assolutamente. Dopo il 2-1 abbiamo proprio mollato, non deve accadere e non devi prendere il terzo gol dopo pochi secondi. Bisogna alzare la testa, ritrovare fiducia e noi stessi perché a marzo ci giochiamo tanto".

Pesa mentalmente questa sconfitta?

"No, ma siamo delusi e arrabbiati. Nel primo tempo è stata un'altra partita".

Gattuso ha chiesto scusa ai tifosi.

"Lo faccio anche io, ma a marzo abbiamo bisogno di tutti".