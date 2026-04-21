Juventus, si allontanano i 32 milioni dell'Atletico per Nico Gonzalez: domani una quasi-ufficialità

La Juventus si allontana dai 32 milioni di euro che incasserebbe in caso di riscatto di Nico Gonzalez da parte dell’Atlético Madrid. La stagione dell’ex Fiorentina, che peraltro a Diego Simeone piace parecchio, non è stata costante come i bianconeri si aspettavano, nel momento di concordare il prestito, con diritto di riscatto che diventi obbligo a determinate condizioni. Il tema sono proprio queste.

Come sottolinea gazzetta.it, già domani si vivrà una serata decisiva. Se l’argentino non dovete giocare almeno un tempo della partita con l’Elche, per il riscatto obbligatorio dovrebbe scendere in campo in tutte le sei successive giornate di Liga per almeno 45 minuti. Un’eventualità abbastanza improbabile, e infatti la decisione potrebbe essere già presa.

Allo stesso tempo, proprio in virtù del gradimento del Cholo, non è da escludere che la società di Madrid cerchi altre strade, per trattenere il giocatore in Spagna. Nello specifico, Atlético e Juventus potrebbero ovviamente discutere il riscatto a cifre inferiori, rispetto ai 32 milioni concordati in estate. Uno sconto possibile, considerando il valore a bilancio - 20 milioni - del giocatore, ma ovviamente tutto da costruire e trattare. L’obbligo, invece, dava certezze ben diverse.