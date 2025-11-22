Doppio Neres e Lang, il Napoli chiude un primo tempo perfetto: tris all'Atalanta

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio contro l'Atalanta grazie alle reti di Neres (doppietta) e Lang.

Un nuovo Napoli

Sia Conte che Palladino propongono due squadre diverse. Il Napoli gioca col 3-4-3 per sopperire all'emergenza a centrocampo (un mediano in meno e un difensore in più), l'Atalanta si schiera senza un centravanti ma col tridente leggero Pasalic-Lookman-De Ketelaere, stessa mossa fatta da Gasperini un anno fa. Il risultato è che la squadra di casa sembra trovare nel nuovo abito nuova linfa vitale e di gioco. Fin dai primi minuti gli azzurri si fanno preferire alla Dea, pressando in maniera organizzata e rendendosi subito pericoloso con Di Lorenzo. Di contro gli orobici, per la prima mezzora, non arriva mai nell'area di rigore avversaria (zero tocchi negli ultimi 16 metri fino al 30').

Doppio Neres, dieci mesi dopo

Dal 17' Napoli-Atalanta diventa la partita di David Neres. Non segnava da dieci mesi in campionato, ma quando viene mandato in profondità da Hojlund, a tu per tu con Carnesecchi resta freddo e mette la palla all'angolino. L'1-0 dà tranquillità al Napoli, il cui gioco migliora col passare dei minuti. E al 38' arriva il secondo gol, con la stessa firma, quella di Neres che si regala la doppietta: McTominay vede l'inserimento in velocità del brasiliano e lo serve sulla corsa, perfetto il diagonale angolato che non lascia scampo a Carnesecchi.

La prima volta di Noa Lang

Sul finale di frazione c'è tempo anche per il primo gol in Serie A e con la maglia del Napoli per Noa Lang: Di Lorenzo sterza su Ahanor e va al cross verso il secondo palo per il colpo di testa sotto misura dell'ex PSV, anticipo su Bellanova. L'olandese esplode di gioia, si batte la mano sul petto e bacia lo stessa: dopo il chiacchiericcio di queste settimane, un gol che sicuramente gli fa bene. E che chiude il primo tempo sul 3-0.