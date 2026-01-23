Due cessioni, un altro ko. Giovane, e poi? Il Napoli ha una data cerchiata in rosso

Tre operazioni definite in poche ore. Il Napoli nella serata di ieri ha mosso concretamente i suoi primi passi in questa finestra trasferimenti e l'ha fatto chiudendo in un colpo solo due cessioni e un acquisto. Lorenzo Lucca nel pomeriggio aveva sciolto le riserve sul Nottingham Forest e in serata è partito per l'Inghilterra per iniziare, da oggi, la sua nuova avventura. La prima in Premier League, la seconda all'estero dopo quella all'Ajax. L'accordo è stato chiuso sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: due milioni subito ai partenopei, 35 in caso di riscatto in estate.

Grossomodo simile l'accordo raggiunto col Galatasaray per il trasferimento a Istanbul di Noa Lang. Anche il calciatore olandese ha lasciato la città di Napoli nella giornata di ieri: due milioni di euro per il prestito fino a giugno, diritto di riscatto fissato a 30.

Per due giocatori che sono usciti, ce n'è un altro che arriverà nelle prossime ore: si tratta del brasiliano classe 2003 Giovane Santana do Nascimento. Ingaggiato a parametro zero dall'Hellas Verona la scorsa estate, l'ex Corinthians s'è trasferito nel club partenopeo a titoli definitivo. Una operazione che parte da due milioni di euro iniziali di parte fissa ma che coi bonus può arrivare fino a 20. Una operazione piuttosto fantasiosa messa in piedi in questi termini così da permettere al Napoli di non sforare quel mercato a saldo zero che la commissione ha imposto a dicembre. Così da permettere al Napoli di continuare a guardarsi ancora intorno.

Già, perché numericamente adesso gli azzurri sono ancora meno rispetto a qualche giorno fa. Non solo: David Neres che sembrava in procinto di dover rientrare rischia di star fermo per altri due-tre mesi. Nelle prossime ore il calciatore brasiliano terrà un consulto medico per decidere il da farsi, per capire se per il fastidio al tendine sarà necessario anche un intervento. Conte insomma rischia di perdere Neres per tante settimane e ritrovarsi così, nel giro di poche ore, con tre giocatori fuori e uno dentro.

Chi arriva allora dopo Giovane? Il Napoli in queste ore sta sondando anche altri profili: da Sterling a Boga, da Maldini a Sancho, passando per Cambiaghi. C'è però una data cerchiata in rosso sul calendario degli azzurri che determinerà anche la strategia per il rush finale di calciomercato: è mercoledì 28 gennaio, il giorno di Napoli-Chelsea. Dopo quella partita si saprà se il cammino europeo dei campioni d'Italia andrà avanti o meno. Sei ci saranno i play-off di Champions League e magari anche altri turni o se da febbraio in poi il Napoli tornerà a giocare solo Serie A e Coppa Italia. Un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in sede di campagna acquisti.