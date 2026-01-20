Due tra presente e futuro del Milan che devono decidere ora il da farsi

Uno è il presente del Milan, l'altro il futuro. Uno è l'attuale capitano, l'altro il talento più splendente e famoso della cantera rossonera. Mike Maignan e Francesco Camarda sono accomunati, in questi giorni, da trattative di mercato che decideranno i loro prossimi mesi: il primo sta trattando il rinnovo con il club rossonero, il secondo deve capire se riuscirà a farci ritorno già a gennaio dopo il prestito al Lecce.

Giorni caldi

Le parole di Tare di domenica lasciano ben sperare per Maignan: "Quanto manca... Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c'è la volontà della società di andare avanti. Penso entro... A breve, nelle prossime settimane - continua -, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia". La volontà del portiere è quella di firmare il contratto; resta da sciogliere il nodo sulle commissioni degli agenti.

Operazione

La questione Camarda ha avuto ieri uno sviluppo importante: il classe 2008 ha deciso di operarsi per il problema alla spalla. L'intervento all'articolazione è uno dei più complessi in materia e prevede anche un periodo di recupero abbastanza lungo: si pronostica uno stop tra i 2 e i 3 mesi per il giovane centravanti di proprietà milanista. Questo vorrebbe dire che Camarda rientrerebbe solamente per il finale di stagione e sarà nuovamente in forma al 100% solamente per l'inizio della nuova stagione. Da decidere, dunque, come si procederà nell'accordo tra Lecce e Milan: