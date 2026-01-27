Duvan Zapata può lasciare il Torino: sul colombiano si muove l'Olympiacos

Possibili notizie di mercato negli ultimi giorni della sessione invernale per quel che riguarda l'attaccante del Torino Duvan Zapata. Il colombiano sta trovando poco spazio nelle scelte di mister Baroni e secondo Tuttosport un suo addio nei prossimi giorni non è da escludere.

"Zapata ha lasciato il ritiro per un motivo personale, sono cose sue. Il mercato non c'entra", aveva detto il presidente granata Urbano Cairo nei giorni scorsi, dopo che il colombiano aveva lasciato il ritiro per problemi familiari. Qualcosa per intorno al colombiano si sta muovendo, in questo senso.

Zapata, 34 anni e ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione, non è considerato intoccabile dalla dirigenza granata che da qui ai prossimi mesi ha in mente un lavoro mirato per abbassare il monte ingaggi della squadra. Il centravanti fino a questo momento ha messo a segno un solo gol, col Milan, più un assist nelle 16 presenze in campionato. Nelle ultime ore, spiega il quotidiano, su di lui si è mosso con interesse l'Olympiacos, club alla ricerca di un sostituto del partente Yaremchuk. Precedentemente, per Zapata si erano mossi Genoa e Cagliari, trovando però il no del Torino alle proposte di prestito con parte dell'ingaggio pagato.