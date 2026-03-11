Il futuro di Zapata al Torino è nebuloso: il club può risolvere il contatto con 1 milione

Dietro le quinte del rapporto tra Duvan Zapata e il Torino emerge un colpo di scena inaspettato: una clausola contrattuale finora rimasta segreta e oggi resa nota da Tuttosport. Tutto risale al 18 aprile dello scorso anno, quando il club granata annunciò con entusiasmo il rinnovo dell'attaccante fino al 30 giugno 2027. All'epoca, Urbano Cairo e il ds Davide Vagnati vollero dare un segnale di forza allo spogliatoio guidato da Paolo Vanoli, prolungando di un anno la scadenza naturale fissata al 2026. Ma dietro l'accordo, si celava una particolare clausola.

I termini della rescissione unilaterale

A fine campionato, nel mese di maggio nello specifico, il Torino si è riservato il potere di decidere unilateralmente se rescindere il contratto con un anno di anticipo. Se la società sceglierà questa strada, dovrà pagare a Zapata una penale da un milione di euro netto, condizione imposta dal calciatore durante le trattative della primavera 2025. Pagando la penale, il club eviterebbe di versare l'intera annualità residua, risparmiando circa 3 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.

Rendimento e scenari futuri nebulosi

Il futuro di Zapata appare dunque quanto mai incerto. Già a gennaio la dirigenza aveva sondato il terreno per una cessione, sia in Italia che all'estero, a causa di un rendimento giudicato inferiore alle attese. Sebbene non siano ancora state prese decisioni definitive per maggio — legate anche all'esito della lotta salvezza — la permanenza del capitano granata non è più scontata.