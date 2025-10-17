Udinese, Nunziante va ko: per lui trauma contusivo al fianco sinistro
Alessandro Nunziante rimarrà fuori nelle prossime settimane per un infortunio rimediato con la Nazionale Under 20, di cui dà oggi notizia l'Udinese con un comunicato: "Udinese Calcio comunica che Alessandro Nunziante ha riportato in Nazionale un trauma contusivo al fianco sinistro. Il calciatore sarà valutato giorno per giorno ed ha già iniziamo l'iter di recupero".
