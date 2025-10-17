TMW Radio Bonanni: "Leao si gioca il futuro. La Lazio può fare risultato a Bergamo"

L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che peso può avere la sfida di domani per Roma e Inter?

"Sicuramente il reparto d'attacco è quello i cui l'Inter spicca di più rispetto alla Roma. I nerazzurri sono più forti a livello di organico, mentre la Roma sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo dei risultati. Credo comunque che i nerazzurri siano pronti per lottare per lo scudetto, mentre i giallorossi ancora no".

Per Gasperini meglio Dybala o Pellegrini dal primo minuto?

"Dybala a partita in corso potrebbe rappresentare una carta in più, al contrario di quanto potrebbe fare Pellegrini".

Cosa aspettarsi invece da Milan-Fiorentina?

"Il centrocampo del Milan rimane un ottimo reparto nonostante gli infortuni. Davanti Leao rimane invece un punto interrogativo e penso che per lui la sfida con la Fiorentina sarà un'occasione veramente importante. Si sta giocando una fetta del proprio futuro".

Chi pensi che saranno i protagonisti del prossimo turno di campionato?

"Come alllenatore penso Fabregas, seppur in tribuna. Come giocatore dico Bonny e come squadra dico la Lazio".

Pensi che Kean verra schierato da Pioli contro il Milan?

"Io non lo rischierei".

La Lazio a cosa può ambire contro l'Atalanta?

"Fare un risultato importante a Bergamo potrebbe essere una svolta. La partita rimane molto complicata, ma la Lazio a livello umano e a livello tecnico-tattico ha le capacità anche per fare risultato a Bergamo".

Infine il Napoli con alcune assenze affronta il Torino.

"Sarà una parttia difficile per il Napoli, anche se penso che gli azzurri usciranno vincitori. Con i nuovi la squadra sta assumendo sempre più le sembianze del proprio allenatore".