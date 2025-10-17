TMW Radio Pancaro: "Allegri ha reso questo Milan più pratico. Ora gioca di squadra"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Pancaro.

Milan-Fiorentina, momento delicato per Pioli:

"Dall'esterno è difficile capire l'avvio della Fiorentina. Mi aspettavo una partenza diversa, per me è una squadra forte, Pioli è un tecnico molto preparato. Il rendimento dei singoli sotto il livello standard può spiegare qualcosa, ma rimango dell'idea che siamo solo all'inizio e la Fiorentina può ancor centrare i suoi obiettivi. Perché per me Pioli è bravo e la squadra è forte".

Il Milan però sta bene, difficile fare risultato ora contro i rossoneri:

"E' sicuramente un cliente scomodo il Milan, perché è in salute, e va sulle ali dell'entusiasmo. Sono stati fatti acquisti importanti. E' migliorato nel modo di fare calcio, gioca da squadra ora. E' una squadra molto pratica, dove tutti sono al servizio della squadra. Ha creato spirito di gruppo e unità d'intenti. E può solo che migliorare".

Kean a rischio per la caviglia. Può recuperare secondo lei?

"A me è capitato, proprio alla vigilia di una partita. Se non ci sono lesioni, si riesce recuperare e a giocare con fasciature. Ma è molto soggettivo. Sicuramente farà di tutto per esserci, sono partite che i grandi giocatori ci tengono a giocare".

Gudmundsson grande delusione in casa viola:

"Sta pagando come tanti altri il rendimento non all'altezza della squadra. E' la squadra che non sta giocando per quello che dovrebbe, i singoli non sono al top".