Così vicine, così "lontane": l'orgoglio dell'Entella, la voglia di riscatto della Sampdoria

La città contro la riviera. Il capoluogo contro il Tigullio. Ci sono mille spunti per definire questo inedito derby fra Entella e Sampdoria che si giocherà questa sera al "Sannazzari" di Chiavari. Due realtà apparentemente molto diverse ma mai così vicine. Distanti nemmeno 50 km, questa sera saranno di fronte per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Una sfida interessante fra due formazioni che mai si sono affrontate in una partita ufficiale, soltanto amichevoli in passato, e tre punti pesanti che sono in palio.

L'orgoglio dell'Entella

Ad ospitare questa sfida è la formazione biancoceleste di Antonio Gozzi. Piccola realtà diventata grande sotto la gestione dell'imprenditore chiavarese che l'ha rilevata nel 2007 e ripartita dall'Eccellenza. In questi 18 anni la squadra ha saputo scalare le categorie arrivando a giocare in cadetteria e adesso ha la possibilità di regalarsi una notte importante.

Voglia di riscatto blucerchiata

Dall'altra parte c'è una Sampdoria che non sta navigando in ottime acque. Certamente la storia narra di imprese epiche a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90 ma anche le qualificazioni europee vissute sotto la presidenza di Riccardo Garrone. Adesso invece tanti errori hanno portato la squadra sull'orlo della Serie C, l'anno scorso è arrivata una salvezza al playout dopo che la classifica è stata riscritta per il caso-Brescia. La voglia di ripartire però è importante specialmente dopo il successo convincente contro il Pescara prima della sosta.