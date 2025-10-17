Inter, Chivu: "Chi ha detto che gioca Lautaro? Ci sono tre attaccanti, vedremo domani"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida alla Roma: "Sono due squadre che hanno qualità, ambizioni... vogliono arrivare in alto e dare continuità alle ultime prestazioni. Bisogna essere pronto sotto tutti i punti di vista, non sarà facile. Noi non dobbiamo mai cambiare, Gasperini sappiamo bene cosa porta alle squadre che allena. Conosciamo la sua idea di gioco, sarà una bella partita".

Ci sono cose in comune tra voi due?

"Non lo so. Io sono all'inizio, lui è una ispirazione per noi allenatori giovani. Ha fatto grandissime cose a livello europeo, vincendo anche l'Europa League con l'Atalanta, tanto di cappello per quello che sta facendo".

Tu sei stato anche giocatore con Gasperini:

"Mi sono trovato bene, avevamo cambiato e difendevamo a tre, io ero sul centro-sinistra, mi ero anche meravigliato della brillantezza e della condizione fisica che avevo. Poi i risultati non sono arrivati purtroppo, forse serviva un po' più di tempo".

Emozione per il ritorno a Roma?

"Ci sono tornato da giocatore e ora ci torno da allenatore, è stata una esperienza meravigliosa lì per me. Sono cresciuto come giocatore e come persona, all'epoca la Serie A era all'apice nel mondo".

Come sta Thuram?

"Sta meglio, ha iniziato a correre piano piano e speriamo di averlo al più presto. Chi gioca con Lautaro? Chi ha detto che gioca lui? Ci sono tre attaccanti, vediamo domani chi scenderà in campo".